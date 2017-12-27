心酸！長期輪班又顧中風母台鐵年輕車長連上6天班猝逝

台鐵一名 37 歲的張姓車長 23 日傳出在家中猝逝，而據台鐵員工透露，張姓車長在事發前連續上 6 天班，且長期輪班睡眠不足，加上需要照顧中風的母親，本身也有高血壓的問題，他因體力不堪負荷曾主動提出調離乘務工作但未果，只好打算先留職停薪，不料卻先發生憾事。台鐵則表示，對於員工病逝感到難過，但其工時、班表都合法，無過勞情形。

綜合媒體報導，張姓車長在事發前連上了 6 天班，因感冒身體不適，想撐到例休假時再增請病假。23 日上午 8 時，他用 LINE 詢問同事自己隔天請的假是否獲准，一小時後，家人發現他沒有下樓吃早餐，查看才發現他已無呼吸心跳，急救後送醫搶救仍宣告不治。

台鐵員工則透露，張姓車長曾說不喜歡睡外站，因宿舍環境差導致他時常睡眠不足，本身也有高血壓問題，加上需要照顧生病的家人，還得輪班跑車，讓他壓力很大，體力無法負荷，也曾向主管提出希望調離乘務工作，但主管表示目前人力不足，希望他一段時間再調整，張姓車長後來想申請留職停薪請侍親假，沒想到卻在家中猝逝。

對此，台鐵則回應，對於張員過世深感不捨及遺憾，該車班組主管隔日也親赴張員家中弔唁、慰問。至於網路流傳過勞，經查後，該員每日平均工時為 6 時 40 分，每月延長工時也都符合勞基法規定，今年 6 至 12 月請的事、病、特休假共 22 天，主管都准假，而張員的確口頭詢問過侍親留職停薪，但並未提書面申請，也未提出調職申請。

報導指出，目前台鐵編制員額是沿用 2004 年人數，但近年台鐵大幅增班，人力早就不敷支應。對此，台鐵表示，目前編制人員全滿，考量人力缺口及需求，台鐵已申請增加 300 名車長員額，但行政院尚未核定。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』