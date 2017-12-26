金融業前11月獲利已超越去年全年 今年有機會改寫次高紀錄

金管會今 (26) 日公布整體金融業今 (2017) 年前 11 月稅前盈餘約新台幣 5234 億元，已超越去年全年的 4889 億元，整體金融業全年獲利有機會挑戰歷史次高。

根據金管會統計，今年 1 至 11 月金融業整體獲利已達 5233.8 億元，今年將挑戰創下歷年次高。2016 年全年金融業整體獲利 4889 億元，2015 年 5612 億元則為歷史最高，2014 年為 5428 億元是歷史次高，今年全年有機會改寫此次高紀錄。

從各業表現看，銀行端部分，包括本國銀行、外銀、信合社、銀行在大陸據點等，截至今年前 11 月，稅前盈餘為 3399 億元，已經超過去年整年的 3369 億元獲利。其中本國銀行部分，今年前 11 月獲利為 2957 億元，比起去年同期 2836 億元增，2016 年整年本國銀行稅前盈餘為 3000 億元。

金管會表示，年底向來為銀行提列壞帳準備高峰，不少銀行已就慶富案提列呆帳準備，影響國銀獲利表現。

據財政部報告，慶富案公股行庫預估損失金額為 127.95 億元，再加計公股對慶富自貸和慶陽海科等聯貸案，公股行庫總損失預估達 148.97 億元。

而保險業前 11 月稅前盈餘 1332 億元，超越去年全年的 1196 億元；證券、投信及期貨今年前 11 月稅前獲利 502.87 億元，也遠遠超越去年全年的 322.68 億元。

其中證券業受惠於台股萬點行情，增長最多，今年前 11 月份，證券業稅前盈餘為 398.16 億元，比起去年同期的 216.02 億元，年成長率已達 84.32%，也已經超越 2016 年整年的稅前盈餘 322.68 億元。