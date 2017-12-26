〈悠遊卡可上網消費〉「數位付」金管會准了 創電子票證可網路交易首例

金管會今 (26) 日核准悠遊卡公司可發行用於網路交易的記名式悠遊卡「數位付」，此舉將創電子票證可用在網際網路交易首例。

目前的電子票證包括悠遊卡、一卡通、iCash、有錢卡 (Happy cash) 等四大電子票證，但都只局限在交通使用或實體店面使用，還不能網路上刷卡消費。但是今天，金管會核准記名式悠遊卡「數位付」，未來若持有「數位付」，就可在網路上消費。

金管會表示，悠遊卡公司將以「實體卡片」形式發行記名式悠遊卡「數位付」，消費者完成卡片開通作業後，即得以「卡片」(實體卡片感應) 及「非卡片」(手機掃碼或以使用者代號及密碼) 兩種形式，在具有連線環境的網際網路及實體特約機構，進行線上即時交易。

悠遊卡公司所規劃的「數位付」採「連線方式」進行交易支付，而非「離線方式」進行交易支付。簡單來說，現行悠遊卡在現有商店 (如便利商店、百貨公司美食街) 及大眾運輸事業 (如捷運、公車、台鐵等) 均採「離線方式」交易，悠遊卡公司發行「數位付」最大目的，主要是開發目前悠遊卡「還不能使用的市場」，例如網路交易，未來如相關實體通路逐步完成端末設備及系統更新，「數位付」則可逐漸在所有商店及搭乘大眾運輸工具使用。

「數位付」比照現行儲值規定，每卡儲值上限 1 萬元、單次消費上限 1000 元；也就是說，未來民眾拿這張「記名悠遊卡」做線上支付時，一次最多也只能消費 1000 元。