昱晶強勢領軍 太陽能族群逆勢發光

鉅亨網記者林薏茹 台北 2017年12月26號12點16分

台股今 (26) 日在蘋概股與權值股走弱下，大跌百點，不過，太陽能族群卻再掀補漲氣勢、逆勢發光，成為盤面相對強勢的類股，其中又以太陽能電池廠昱晶 (3514-TW)、茂迪 (6244-TW) 與矽晶片廠綠能 (3519-TW)，表現最為亮眼，股價勁揚逾 1.7%。

昱晶 11 月產出受到歲修影響而小幅下滑，但由於終端市場需求仍維持相對穩定狀態，昱晶表示，相較往年狀況，今年供需結構已健康許多。

昱晶第 3 季合併營收 38.01 億元，季增 19.53%，年增 75.38%，毛利率 4.2％，較第 2 季的 - 5.6% 與去年同期的 - 104.9% 轉正，營益率 - 0.4%，較第 2 季的 - 10.5% 與去年同期的 - 117.1% 大幅改善；稅後純益 177.4 萬元，較第 2 季與去年同期轉虧為盈，呈現小賺。

反觀綠能，其 11 月營收已連續第 5 個月改寫今年新高，更創近 17 個月以來新高，雖然本季是太陽能市場淡季，但綠能表示，12 月營收表現樂觀，本季獲利可望與第 3 季持平，力拚單季損益兩平。

綠能第 3 季稅後淨損 3900 萬元，每股淨損 0.09 元，虧損已較上季與去年同期明顯收斂，除單季毛利率已成功轉正外，第 3 季底也已實現單月轉盈；前三季稅後淨損 7.14 億元，每股淨損 1.72 元。展望本季，綠能指出，有相當大的機會與第 3 季表現持平，並力拚損益兩平。

綠能經董事會日前決議，辦理今年首次私募發行普通股，私募價格為每股新台幣 15.21 元，12 月 22 日為繳款日與增資基準日，大同集團以 3 億元全數認購私募股 1972.3 萬股，綠能將用於充實營運資金與擴充機器設備等。

此外，新日光 (3576-TW) 與昇陽科 (3561-TW) 也小幅上漲 1%，中美晶 (5483-TW)、達能 (3686-TW)、國碩 (2406-TW) 與太極 (4934-TW) 也逆勢開紅盤，法人認為，過去 1、2 周以來，市場出現主流轉換，太陽能個股現階段已慢慢從低檔轉強。