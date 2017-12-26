大陸昆山頒停工令？台股早盤一度跌逾80點

市場 25 日晚間流傳中國大陸昆山市官方文件，要求吳淞江部分工業企業全面停產半個月以改善水質數據，不過隨後又傳出暫緩實施。目前有在昆山設廠的台商大多回應尚未停產，若真有限制令會協調各地各廠來做因應，但今（26）日大盤受到利空面影響，在部分個股疲軟下，一度大跌逾 80 點，早盤最低來到 10430 點。

大陸市場 25 日流傳昆山市官方文件，內容要求吳淞江等流域區域工業企業全面緊急停產，原因是吳淞江部分流域水質監測數據較差，但停產時間長達半個月引發市場熱議，不過隨後又傳出因為影響層面太大而暫緩實施。

嘉聯益表示前幾個月就有限制排放廢水政策，但頂多一個月 3 到 5 天，目前已協調各廠做協調，如與台北廠和蘇州廠因應，後段作業仍能在昆山廠完成，估計整體影響不大。

台郡回應，PCB 整體濕製程主要在高雄廠區，昆山廠區以後段模組為主，無水處理問題，營運不會受到影響。巨大捷安特、友達、南亞、光隆與立益皆表示昆山廠沒有停工停產。

不過受到利空面影響，三大指標股台積電、鴻海與大立光分別跌 0.8%、1.1% 與 0.5%。宸鴻跌超過 7%，全新與台郡跌 6%，嘉聯益、威剛、宏捷科跌 4%，南亞科、瀚宇博、頎邦跌超過 2% 以上。使大盤一度跌 80 多點，下殺到 10430 點，目前跌幅稍微收斂。

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