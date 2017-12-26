盤前財經大事搶先讀2017年12月26日

今日操盤前瞻

法說：聯廣、南光、立積、金穎生技等

日本 11 月失業率、CPI

日本央行公佈 10 月會議紀要

iPhone X 銷量欠佳 傳下季減產 4 成 兩岸蘋概股全趴

蘋果公司 (AAPL-US) 推出的 10 周年紀念手機 iPhone X，因銷量未符預期，傳有意大幅削減 2018 年第 1 季定單 4 成，至 3000 萬部。昨 (25) 日台股和 A 股的蘋果供應鏈股份應聲下挫。有分析估計，周三 (27 日) 港股復市後，手機設備股會因此受壓，但幅度不大。閱讀全文...

耶誕假期人民幣狂飆 背後原因是它們

西方聖誕假期，歐美主要交易所市場全天休市！但在岸人民幣 (CNY) 卻狂飆不已，連續突破 6.57、6.56、6.55、6.54 關口。分析指出，人民幣狂飆原因有可能是中國 M2 目標創新低，以及流動性清淡導致人民幣匯率的波動擴大。閱讀全文...

〈鉅亨觀點〉獨董請辭潮是否企業藏有警訊？主管機關應好好查一查

自從去 (2016) 年 9 月樂陞案爆發後，獨立董事辭職潮就愈演愈烈，金管會今 (25) 日公布，3 年半以來，就有近 300 名獨立董事辭職，從資本市場角度，上市櫃公司的獨董、監察人、會計師、財務長、內部稽核等有異動，都代表一種「警訊」，除了外界所說的責任過大、風險與報酬不成比例，是否也意味企業背後藏有營運警訊，值得主管機關關切。閱讀全文...

〈大立光頻破底〉波段跌幅 34% 林恩平家族身價蒸發 262 億元

台股股王大立光 (3008-TW) 收盤下跌 200 元，收在 4000 元今日最低價，根據統計，大立光股價自今年 8 月 25 日歷史高點 6075 元開始反轉下跌，波段跌幅達 34%，跌掉 2075 元，市值蒸發 2784 億元，包括創辦人林耀英、執行長林恩平及林恩舟兄弟三人，持股市值就蒸發了 262.53 億元。閱讀全文...

〈國泰金看明年經濟〉關注 4 大風險因子 估央行上半年升息機會大

國泰金 (2882-TW) 舉辦 2017 年 12 月台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強指出，影響台灣明年經濟成長動能有 4 大風險因子，但是央行對明 (2018) 年經濟成長展望樂觀，在明年上半年首次升息機會仍大，惟升息步調及幅度相對緩和。閱讀全文...