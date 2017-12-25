〈國泰金看明年經濟〉關注4大風險因子 估央行上半年升息機會大

國泰金 (2882-TW) 今 (25) 日舉辦 2017 年 12 月台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強指出，影響台灣明年經濟成長動能有 4 大風險因子，但是央行對明 (2018) 年經濟成長展望樂觀，在明年上半年首次升息機會仍大，惟升息步調及幅度相對緩和。

徐之強表示，近期全球景氣很好，貨幣寬鬆依舊，金融穩定風險持續趨緩，IMF 及 OECD 提醒投資人應留意風險偏好增強的因子。短期台灣股市樂觀情緒下跌，風險偏好轉趨保守，台股恐將盤整，台債利率不容易見到結構性回升，台幣強勢升值可能性不大。

徐之強指出，影響台灣明年經濟成長動能的風險因子有四，分別為：一、川普稅改政策優於預期，須留意促使加快緊縮步伐的風險，且後續國內基建及對外貿易政策的不確定仍高；二、美國與北韓緊張情勢惡化，恐造成全球經濟及市場動盪；三、脫歐談判前景不樂觀，德國政局穩定風險仍存在；四、國內財經政策的調整與執行力不定，尤其「公務人員調薪幅度僅有 3% 很少，不能影響大局。」加上兩岸非經濟因素干擾。

徐之強強調，由於央行認為明年經濟成長率為 2.35%，在明年上半年首次升息機會仍大，惟升息步調及幅度相對緩和，因此，團隊研判明年第一季前台灣金融情勢指數可望處在 100 以下，趨向寬鬆狀態。