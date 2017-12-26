耶誕假期人民幣狂飆 背後原因是它們

西方聖誕假期，歐美主要交易所市場全天休市！但在岸人民幣 (CNY) 卻狂飆不已，連續突破 6.57、6.56、6.55、6.54 關口。分析指出，人民幣狂飆原因有可能是中國 M2 目標創新低，以及流動性清淡導致人民幣匯率的波動擴大。

周一 (25 日)，人民幣匯價轉強，人民幣離岸價(CNH) 一度升 371 點子，高見 6.5299 兌 1 美元，在岸價 (CNY) 最多升 381 點子，報 6.5398。人民幣匯價兌美元在岸價升破 6.54 關口，高見 6.5392，創逾 3 個月的新高，收市報 6.5404，較上日升 283 點子。

當日人民幣中間價上調 138 點，至 6.5683，為 9 月 20 日以來新高。上週五 (22 日) 官方收盤報 6.5687，夜盤收盤報 6.5765。隨著在岸人民幣的飆升，離岸人民幣日內漲超 200 點，最高至 6.5420 元，刷新 3 個月以上新高。

美元兌人民幣走勢

人民幣狂飆背後的因素有幾種說法：

一、為遏制債務風險及控制資產泡沫，傳中國把明年廣義貨幣供應量 (M2) 增速目標，定於 9% 的紀錄新低。並指金融風險已成為中國中長期內經濟穩定的最大威脅。而上月，M2 按年增 9.1%，已低於政府 12% 的全年目標。

《星島日報》引述中國人民銀行表示，隨着政府打擊風險更大的銀行活動，M2 增速放緩可能成為「新常態」。過去 10 年，中國政府一直將年度 M2 目標設定在 12% 至 17% 之間。儘管 M2 貨幣供應增長已顯著降低，但當局不願過分推高息口，以免在減低金融風險之餘，出現經濟放緩和金融市場不安。

二、流動性清淡導致人民幣匯率的波動擴大。招商銀行駐上海分析師李劉陽指出，美國升息和稅改利多落地，但並未提振美元指數，這或提振結匯意願，進而推升人民幣走勢。不過時值聖誕和元旦假期，市場交投清淡，成交量依舊在低位徘徊，雙邊點差也較大，需謹防流動性不足導致的市場意外波動的可能。

《證券時報》援引分析人士表示，人民幣近期快速突破 6.60 的主要動力可能來自市場對美元失望情緒的積累，境內銀行客盤結售匯的小幅度順差，前期因川普稅改和美國聯準 (Fed) 升息而押注人民幣貶值的投機者平倉，助推了這種情緒在短期內的發酵。本次人民幣匯率穩中有升與前段時間不同，近期人民幣匯率升破 6.60 能否持續是市場關注的焦點之一。