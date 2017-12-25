〈大立光頻破底〉波段跌幅34% 林恩平家族身價蒸發262億元

台股股王大立光 (3008-TW) 今 (25) 日收盤下跌 200 元，收在 4000 元今日最低價，根據統計，大立光股價自今年 8 月 25 日歷史高點 6075 元開始反轉下跌，波段跌幅達 34%，跌掉 2075 元，市值蒸發 2784 億元，包括創辦人林耀英、執行長林恩平及林恩舟兄弟三人，持股市值就蒸發了 262.53 億元。

大立光今日早盤股價以平盤附近小紅 4215 元開出，開盤也是盤中最高，隨後股價開始下挫，終場收盤 4000 元，為今日股價最低，一日下跌 200 元，跌幅 4.76%，成交量 452 張。

大立光股價自今年 8 月 25 日歷史高點 6075 元下跌至今日收盤 4000 元，林耀英、林恩平與林恩舟三人，持股市值蒸發 262.53 億元，目前林耀英持股 2526 張，持股比例 1.88%，林恩舟持股 4111 張，持股比例 3.06%，林恩平則持股達 6020 張，持股比例 4.49%，三者合計對大立光持股比重達到 9.43%。

對於今天大立光股價破底，證券分析師張陳浩則指出， 大立光今日殺盤來自蘋果 iX 傳銷售狀況不佳，引發賣壓湧現；玉晶光 (3406-TW) 同樣受到該利空消息影響，收盤價下跌 27.5 元，跌幅 9.2%，股價收在 271.5 元，成交量 9853 張。

三大法人今日對大立光與玉晶光買賣看法不同調，外資對大立光站在買方，買超 36 張，投信賣超 17 張，自營高賣超 3 張，合計買超 16 張；玉晶光方面，外資、自營商兩大法人同步站在賣方，投信則沒有進出，合計賣超 651 張。

大立光 11 月營收創 24 個月以來新高，隨著時序進入季底，12 月營收將較 11 月下滑，依照大立光規劃，本季法說將在明年 1 月 11 日召開。