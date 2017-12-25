看好航太商機發展 拓凱擬加碼投資2座新廠 估2019年完工

碳纖維複合材料大廠拓凱 (4536) 子公司新凱董事會通過，將投資至少 1 億元人民幣，於廈門廠內興建 2 座新廠，擬於明年第二、三季動工，預計 2019 年底前完工。拓凱表示，看好未來航太商機潛力，其中一座廠主要用於生產飛機內裝板材等複合材料，為公司長期發展挹注強勁動能，目前訂單能見度已至明年首季。拓凱子公司接連配發現金股利，拓凱回應，部分海外盈餘日後也將用於回台投資，加上中科環評通過把握度高，明年幾乎確定將啟動投資。



拓凱先前向中科申請三期后里基地租地建廠，目前二階環評初審已通過，將爭取租用 5 公頃土地，預計投資 1 億美元（約新台幣 30 億元）興建複材廠，擬用於生產 TP 材料、航空項目以及工業產品等，以擴大營運規模，投資效益可期。



另外，看好輪圈訂單展望正向，拓凱將增設一條輪圈產線，預計明年底投產，年產能將再增加至少 4 萬個，估 2019 年將有較大貢獻。



拓凱今年來自航太醫療及自行車等產業訂單增溫，以美元計價，各項業務訂單較去年成長 8-9%，其中，球拍成長近三成，因基期較高，預估明年成長幅度有限。拓凱表示，看好明年各項業務呈雙位數成長，尤其航太訂單將成長至少兩成，由今年的 200 萬美元，倍增至近 400 萬美元。



展望第四季，拓凱表示，單季營收將有年成長表現，營益率仍可維持雙位數，今年惟須觀察匯損衝擊。

『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』