光寶科搶攻智慧汽車商機，明年節能LED車燈全球市占率達15%

【財訊快報／戴海茜報導】光寶科技 (2301) 指出，深耕車用電子逾 40 年，積極布局相關領域並在全球設立研發中心與製造基地，透過旗下智能生活與應用事業群之汽車電子事業部以及智能汽車應用事業部，搶攻智慧汽車大商機，同時旗下汽車電子事業部也鎖定發展各類型高效節能的 LED 車燈，預計 2018 年全球市佔率將達到 15%。光寶科指出，旗下智能汽車應用事業部專注研發 T-Box 車載資通訊，在兼顧行車影音娛樂的同時，透過實時聯網訊息與服務，大幅提升行車與車輛安全，更甚帶動嶄新的營運模式興起，於全球汽車前裝市場深獲頂級車廠青睞。



為擴展應用範圍，智能汽車應用事業部積極投入 V2X(車聯網) 發展，攜手中國科技巨擘連結雲端後台，前進全球最大汽車市場，成為其軟硬體供應鏈中最穩定堅實的力量。同時，光寶科技智能汽車應用事業部也發揮過往汲取於德國團隊的先進技術，延伸該優勢推出技術長足領先業界的前裝抬頭顯示器，出貨予全球頂級車廠並獲得認證，此外，其更提供全球首款車用前裝無線充電產品，顯現出光寶科技不容忽視的研發實力。



全球政府已陸續出台相關政策與法規，持續支持並推動自駕車發展，也積極發展作為自駕車基礎之 ADAS 應用。根據市調機構的研究報告指出，ADAS 零部件市場將於 2020 年成長至 130 億美元，其市場年複合成長率 (CAGR) 高達 26.2%，而其中車用攝像頭模組便佔有 61.2 億美元商機，份額高達 47%，因此光寶科技汽車電子事業部正積極發展車用攝像頭模組，此對實現包括停車輔助系統、自動緊急煞車系統、駕駛監測、車道偏離示警系統與定速巡航控制系統等相關應用有相當大的助益。



此外，光寶科技智能汽車應用事業部也與財團法人車輛研究測試中心 (ARTC) 合作，以期創建繁茂的自駕車生態系。



人口快速增長使人們更加關注環境的永續發展，中國汽車工業協會稍早發布的數據也顯示，消費者對節能應用的重視帶動新能源汽車市場日益擴張，今年 11 月中國新能源汽車產銷均突破 10 萬輛，月度產銷量創歷史新高。



展望未來，全球汽車銷量將持續成長，預計於 2024 年達 1.03 億台，同時汽車電子市場也將超過 3900 億美元，擁有強勁的發展動能。光寶科除持續發展如馬達電控模組等市占穩定增長的項目，也將整合旗下資源並投入包括雷達、光達、智能頭燈、多晶片模組、電動滑門、動力輔助吸附車門、智能鏡頭、電子後視鏡以及各種車用感測器等，擘劃智慧汽車發展藍圖，為其挹注強勁能量，領航產業大步前行。



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