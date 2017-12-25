建案完工入帳，三發地產Q4起營收成長將進入爆發期

【財訊快報／李娟萍報導】三發地產 (9946) 今日法說，業務執行副總經理洪振耀指出，自第四季起到明年上半年，高雄「三發晶沙」、台南「三發匯世界」等建案進入交屋高峰，將為公司營收注入新動能。三發地產於民國 102 年上市，資本額 26 億元，市值 29.68 億元，目前股價低於淨值，今日因法說題材，股價表現強勢，漲幅逾 3%，收在 11.7 元，股價是 9 月以來新高。



洪振耀表示，該公司建案強調「品質」，以期在不景氣打出一條血路。近期有兩大建案完工入帳，分別為位於高雄的「三發晶沙」，總銷金額 50 億元，以及「三發匯世界」，總銷金額也是 50 億元，已自第四季起陸續入帳，營收成長將進入爆發期。



三發地產熱銷建案除「三發晶沙」、「三發匯世界」以外，還有位於北投的「三發景悅」、「三發宏韻」等，洪振耀表示，後續即將推案的新建大案，如新莊副都心 235 等，總銷 20 億元，預計明年年中推案。



其他即將推案的建案，尚包括興邦段、五塊厝、林口等案，也在規劃中，洪振耀表示，未來看這個市況再作調整，坪數要縮小，總價要減少，才會好賣。



就財務狀況來看，三發地產民國 105 年營收 26 億元，EPS1.53 元，今年前三季營收是 8 億元，EPS0.55 元，呈現漸進向上趨勢。毛利率從民國 105 年的 28.03%，增加至今年前三季的 36.46%，在淨利率部分，民國 105 年是 14.91%，今年前三季淨利率則增至 17.84%，增加三個百分點。



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