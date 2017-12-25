〈房產〉房仲聯合會票選十大新聞 前瞻基礎建設條例通過居首

鉅亨網記者張欽發 台北 2017年12月25號12點20分

今年房市多空交錯，交易量雖然擺脫去年低迷狀況，可望回升到 26.8 萬棟，但仍為歷史相對低點，中華民國不動產仲介公會全聯會今 (25) 日公布，全國各縣市公會理事長票選出 2017 年度房地產市場十大新聞，其中以前瞻基礎建設條例通過居冠。

同時，前十大排名中，大多是住宅福利議題，相較前 2 年，打房政策減少許多。

回顧今年不動產市場新聞，在整體排名當中，不難發現政策仍然是影響房地產交易量的主因，第一名為前瞻基礎建設條例草案通過，其次依序為全台新建餘屋量歷史新高、全台房價大破盤，新屋比中古屋還便宜等話題。

中華民國不動產仲介公會全聯會 (簡稱全聯會) 理事長林正雄分析，相較去年，今年雖有政策干擾房市，但對房市利多於弊，顯示政府對不動產釋出善意，第一名的前瞻基礎建設條例通過，就是對各縣市的建設大利多，尤其是軌道建設有助於帶動內需、創造就業、促進人口移動、提高店面價值以及增加觀光產值。

租賃專法快速三讀通過，更是實現居住正義重要的一環，林正雄也表示，建議政府在實施租賃專法的過程中，仍須配套租金全面實價登錄，房東自行出租者也須實價登錄，以免不法房東有漏洞可鑽，導致租屋市場資訊透明度原地踏步。

此外，雙北市出租套房惡火奪去多條人命，引起各界震撼，林正雄指出，這次租賃專法中並未納入居家安全條文，建議政府應正視租屋消防安全，協助弱勢的租屋族有更好的居住環境。