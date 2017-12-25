盤前財經大事搶先讀2017年12月25日

今日操盤前瞻

法說會：金寶、四維航、星寶國際

美國、英國、法國、德國、香港今日休市

日本 10 月領先與同步指標

台灣何時開始升息？最主要判斷指標在台美利差

台灣央行於上周四理監事會議後決議利率連 6 季不動，重貼現率維持 1.375%，究竟台灣何時會開始跟進美國的升息腳步？元大寶華綜合經濟研究院以台美目前利差以及明年的實質利率估計值來判斷，預料明年下半年央行才會開始升息。閱讀全文...

〈名師解盤〉內資最後作帳周 慎防下半周結帳賣壓

台股上周盤勢狹幅整理，電子次族群輪動，但是權值股卻是到上周五才略有反彈，也推升指數重新站上月線，周 K 更是連 2 紅。展望本周，法人表示，外資休假去，就觀察內資是否有最後的作帳潮，但也要注意下半周是否強勢股作帳完畢轉結帳。閱讀全文...

比特幣不平安價格再挫 有人警告反彈前將慘跌 50%

平安夜比特幣繼續表現反覆，比特幣主要交易平台 CoinDesk 顯示，周六 (23 日) 凌晨比特幣和大多數加密貨幣價格反彈，終止連續 4 日的跌勢，一度重上 15000 美元水平，但其後表現乏力，再度下挫，至昨晚 8 時低見 12948 美元。閱讀全文...

減稅利多已反應 美股封關前高檔無作為 元月行情才值得期待

美股進入封關倒數一周，市場分析師認為，投資人期待的耶誕行情在今年大漲後可能放緩，減稅利多可能已反應完畢。展望明年，部分分析師則因企業獲利進一步改善而提高對明年美股的預期。閱讀全文...

高爾夫球頭廠進入旺季末端 只有這家說 12 月營收再成長

高爾夫球頭廠進入旺季末端，包括大田精密 (8924-TW)、明安 (8938-TW) 預估 12 月營收都頂多維持在 11 月水準，或呈現微幅月衰退，但復盛應用 (6670-TW) 則在 11 月營收攻抵 14.69 億元高點後，依訂單及出貨量初估 12 月營收將再走高。閱讀全文...