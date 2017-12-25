手中權證變深價內怎麼操作 把握3大特性

近日不小中小型股活蹦亂跳成大盤上主流，漲幅驚人，許多剩餘天數較短權證皆進入深價內，不少投資人都在問，持有權證已達深價內到底該不該賣？統一證衍生商品部指出，深價內權證有三大特性，包含時間價值減損較少以及與現股連動密切的優勢，不過，由於單價高，因此槓桿效果不明顯。

統一證說明，價內權證主要有二大優點。第一，深價內權證時間價值減損占比少，若投資人想擺著做波段行情，較無須擔心時間價值減損問題；第二，深價內權證與現股連動密切，現股與權證連動比例 delta 值最高為 1，深價內權證的 delta 值多趨近 1。

不過，深價內權證並非完全沒有缺點，由於單價高，導致槓桿效果不顯著，因此若投資人持有張數多，換算下來就跟持有股票是一樣道理。

至於權證是否該賣？統一證建議，須看投資人對現股的想像為何，再依據價內權證特性判斷，假設看好短期內會直奔目標價不盤整，可繼續持有，在市場上賣掉賺價差，或賣掉部分獲利權證，可換買入價外 10% 左右的權證來賺取槓桿。

如果看對方向，但認為股票會漲漲停停，例如從 100 元漲到 150 元，軌跡是 100 至 130 再到 150 元，期間需耗 2-3 個月，達到目標價的時間拉長，則建議先留著，時間價值減損占比小經得起等待。

統一證提醒，權證槓桿越高，時間價值減損越快，因此，深價外、短天期的權證，就算 2-3 個月後，股票真的漲過履約價，權證也不會賺錢，因為都被時間價值吃光了。