台灣何時開始升息？最主要判斷指標在台美利差

台灣央行於上周四理監事會議後決議利率連 6 季不動，重貼現率維持 1.375%，究竟台灣何時會開始跟進美國的升息腳步？元大寶華綜合經濟研究院以台美目前利差以及明年的實質利率估計值來判斷，預料明年下半年央行才會開始升息。

美國聯準會 (Fed) 於 12 月中旬宣布升息 1 碼，為今年第 3 度升息，今年以來已有部分央行跟進，亞洲地區第一個跟進的央行是韓國央行於 11 月宣布升息，為 6 年來首見，同時，加拿大央行今年已分別於 7 月、9 月升息，英國央行也於 11 月升息，是逾 10 年來首見。

央行總裁彭淮南此次罕見略提到近期受到新台幣匯率走升影響，台灣金融情勢指數趨緊，元大寶華評析，此意味央行認為新台幣匯率的強勢反而不利台灣經濟狀況。

元大寶華進一步說明，此次金融情勢趨緊是來自於匯率過強的因素，而利差又是影響匯率很重要的因素之一，目前台灣的實質利率為正，且高過許多經濟成長率較台灣高的國家，也就是說，若台灣在此時升息，將透過利差管道導致台幣更強，加大金融情勢趨緊的程度。

彭淮南指出，目前美國實質利率大約在 0%，而台灣在 0.455%，而台美實質利差是否會收斂要看名目利率變化以及通膨率相對變化。

由於市場預期明年美國 CPI 上漲為 2.1%，而台灣 CPI 年增率可能略升至 1.12%，因此，兩國通膨率會讓美國實質利率比台灣升高 51 個基點，元大寶華說明，若同時考慮明年美國將升息 3 碼，又定存利率反映升息幅度約 80%，美國名目利率也會比台灣提高 60 個基點，而明年全年美國實質利率會提高 116 個基點，平均每季美國實質利率會提高 29 個基點，也就是說，台美實質利率很可能在明年第 2 季拉平，到了下半年美國實質利率將高過台灣。

因此，元大寶華判斷，明年上半年在央行考慮到目前台灣物價仍偏低，且強勢台幣可能會造成金融情勢趨緊之下，維持利率不變的可能性很大，預料央行最快下半年才會開始升息來收緊貨幣政策。