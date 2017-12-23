信用卡雙雄爭霸這張是卡王農曆年前可望破200萬張

中信銀行與國泰世華銀行信用卡爭霸戰持續白熱化，今（2018）年 11 月底中信銀行流通卡量達 628 萬張，比國泰世華銀行的 601 萬張更多，但前 11 月刷卡額由國泰世華銀居冠，有 4063 億元，中信銀排名第二有 3495 億元。值得注意的是，國泰世華銀自 2013 年從中信銀拿下 COSTCO 好市多聯名卡，卡量達 190 萬張，國泰世華銀行更預期，農曆年前發卡量可望衝破 200 萬張，成為台灣有史以來規模最大的聯名卡。

其實，聯名卡一直是各銀行爭相衝卡量的必爭之地，尤其百貨量販與民生相關的聯名卡更是搶手，目前市面上卡量破百萬張的聯名卡幾乎都與民生相關，像是國泰世華銀行 COSTCO（好市多）聯名卡、台新銀行新光三越百貨聯名卡及玉山銀行家樂福聯名卡等。

以國泰世華銀行來說，2013 年從中信銀行手中搶下 COSTCO 聯名卡發行權，發卡量已達 190 萬張，為台灣信用卡市場單一卡片張數最多的「卡王」。

COSTCO 聯名卡不僅是「發卡王」，刷卡金額也高於市場平均值。國泰世華銀行副總經理鄭有欽更指出，COSTCO 聯名卡 1 個月店內、外平均消費金額逾 110 億元，以國泰世華每月信用卡簽帳金額約 350 至 430 億元來看，光 COSTCO 聯名卡就貢獻超過 1/3 的刷卡金額，其中又有近 40 億元屬店內刷卡。

雖然發卡量稱霸市場，不過，近年來好市多不斷在台灣增設據點，也帶動 COSTCO 聯名卡的發卡量，鄭有欽說，只要 COSTCO 新據點開張，半年至少能吸引超過 10 萬張新卡進來，他也預期在年底銷售旺季帶動下，明年 2 月農曆年過年前，COSTCO 聯名卡總發卡數可望衝破 200 萬張，稱霸群雄。

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