騰訊(00700-HK)企硬400大元之上 匯控(00005-HK)衝上80大關

聖誕長周末前夕，市場交投淡靜。特朗普在白宮簽署減稅1.5萬億美元的稅改法案，美國三十多年來最大規模的減稅行動拉開帷幕。同日，特朗普還簽署了政府短期融資議案，明年1月19日之前聯邦政府都將獲得持續融資。不過，特朗普簽署以上議案後，美股本周五跌勢並未逆轉，繼續跌離歷史高位。
美股3大指數收市偏軟，但在ADR交易的港股普遍上升。「股王」騰訊控股(00700-HK)繼續企硬400大元之上，ADR收報408.09元，較港收市升1.15元；有不少「北水」擁護者的匯豐控股(00005-HK)同五在港收市80元，ADR走勢更勁，ADR收報80.73元，較港收市升0.73元。港交所(00388-HK)ADR收報238.08元，較港收市升2.08元；
內銀股靠穩，建設銀行(00939-HK)ADR收報5.49元，較港收市升0.06元；工商銀行(01039-HK)ADR收報6.32元，較港收市升0.04元。
中海油(00883-HK)ADR收報11.12元，較港收市升0.04元；中石油(00857-HK)ADR收報5.5元，較港收市升0.01元；中石化(00386-HK)收報5.74元，較港收市跌0.02元。
中移動(00941-HK)ADR收報77.8元，較港收市跌0.2元；聯通(00762-HK)ADR收報10.56元，較港收市升0.06元；中電信(00728-HK)ADR收報3.76元，較港收市升0.01元。
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