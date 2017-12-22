〈房產〉全台毎戶兩人以下小家庭4年內增加30萬戶 這房型吃香

由於台灣每戶人口縮減，根據統計，第 3 季每戶人口數在 2 人以下的住宅，較 2013 年增加逾 40 萬戶，房市交易結構產生明顯轉變，根據房仲彙整實價登錄資料統計發現，今年前三季 2 房產品較 2014 年前三季量縮約 44%，明顯優於其他房型 46-75% 的量縮幅度，顯然 2 房產品仍持續獲得買盤青睞。

即便去年以來市場「讓利」、「降價」聲浪不斷，六都 2 房產品網路待售毎坪開價，不但未跌還逆勢上揚 2%，相較其他房型 3.1-5.2% 的降幅，屋主信心明顯較強。

台灣民眾不婚、不生狀況越來越普遍，加上高房價影響，根據內政部資料顯示，2017 年第 3 季全國設有戶籍的住宅，毎戶人口數在「2 人以下」高達 293.92 萬戶，不僅占全國整體 695.3 萬戶比重達 42.3%，甚至與 2013 年底相比，短短不到 4 年也增加了逾 30 萬戶，增加達 2.6 個百分點，其速度相當驚人，

對此，「屋比」房屋比價創辦人葉國華表示，高房價時代，現代社會工作及生活壓力越來越大，不僅單身、不婚族、頂客族越來越多，這類單身或小家庭對住房需求也較過往有明顯的不同。坪數不大但交通便利的 2 房產品，因總價較低，空間也較套房、三房等產品更為彈性，更符合目前少子化的家庭成員需求，近年市場熱度不僅有攀升趨勢，面對空頭市場也相對較為抗跌，甚至已率先反彈上揚。

不過，葉國華提醒，因人口結構改變，現在許多購屋者會因為低總價而選擇小宅，但要注意「套房」類的小宅雖然總價低但單價卻高於其他房型，加上目前銀行對於小坪數的「套房」仍有貸款的相關限制，可貸到的成數條件相對較差，民眾購屋時需謹慎考慮，可考慮空間更彈性、貸款條件、市場性更佳的 2 房產品，未來要脫手時，也不怕會被套牢。

「屋比」房屋趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，近年房市交易大幅量縮，市場面回歸首購為主的剛性需求，不少知名建商為了能順利去化手中庫存，紛紛迎合市場趨勢，改推出中小坪數的平價產品搶市，不少重劃區內都推出這類符合首購需求的產品，中小坪數去化狀況也相對比大坪數產品表現更佳。

陳傑鳴表示，雖然近兩年市場出現大量 2 房的首購產品，但目前仍不需擔心有供給過量的狀況，根據屋比統計，目前全台房市交易量最大的六大都會區，2 房的網路待售量共 1.73 萬戶，佔六都整體住宅待售比率僅 19%，相對於其他家庭常購買的 3 房有 4.23 萬戶 (佔 46.5%)、4 房以上有 2.3 萬戶 (佔 25.2%)，2 房不僅總價較親民，以今年內政部資料指出每月平均去化 1448 間 2 房來看，目前待售 2 房物件只要 12 個月就可以去化完畢，相對其他房型仍需 12.7-22.6 個月，供需狀況最為健康，賣壓相對較低，也較具有保值性。