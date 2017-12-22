【異動股】中國創意控股(08368-HK)股份獲解鎖 股價再漲25%

中國創意控股(08368-HK)繼昨日大漲27.66%後，今日持續上揚，高見0.34港元，與今年11月14日高點持平。截止發稿，漲25%，報0.3港元，成交974.5萬股。淨流入45.06萬港元。

據最新消息顯示，公司此前收購的京江南數娛(北京)科技有限公司于約定期間的總營業收入少于人民币570萬元，因此目标公司未能達成財務業績保證。在此情況下，根據買賣協議，賣方需要向公司退還全部的初步代價。

根據買賣協議，公司于2016年11月15日發行予賣方作為結算初步代價的16,266,667 股代價股份(鎖定股份)(占公司已發行股本約1.14%)。于2017年12月19日，公司與賣方訂立一份解除股份禁售限制協議，據此，公司同意解除鎖定股份的鎖定，而賣方同意將鎖定股份轉讓予獨立第三方及將有關轉讓的全部所得收益支付予公司作為退還初步代價。根據解除股份禁售限制協議，所得收益不得少于3,237,066港元。

據悉，轉讓已經完成及賣方已經將約3,237,066港元所得收益以現金方式支付予公司。

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