不急著升息？這國貨幣估計明年亞洲吊車尾

據《彭博社》報導，還沉浸在菲律賓披索漲勢觸及 6 個月新高的投資人當心了，因為該貨幣明年表現被預估為亞洲最糟。

調查平均預估，披索 2018 年底將自目前水平下滑 1.5% 至 51 披索兌 1 美元，最看空估計將下滑至 56 披索兌 1 美元。市場策略師與基金經理人表示，隨著菲律賓經常帳赤字擴大，且央行過慢將利率自歷史低位上調，披索價值也因此被削弱。

BDO Unibank Inc. 首席市場策略師 Jonathan Ravelas 指出，「披索表現仍脆弱，隨著經濟活動增加刺激資本設備與消費商品需求，披索的外部支付地位可能進一步後退。」他預估披索明年底將下跌至 52 披索兌 1 美元。

分析師普遍看空菲律賓披索明年 Q4 表現。圖片來源：《彭博資訊》

披索今年遭遇沉重打擊，並於 10 月下滑至 11 年新低，來到 51.85 披索兌 1 美元，上週五 (15 日) 交易跌幅收斂，自今年 1 月累計下跌 1.1% 。

菲律賓中央銀行 (Bangko Sentral ng Pilipinas) 本月預測，該國今年經常帳赤字將達 1 億美元，並於 2018 年膨脹至 7 億美元。赤字預計將隨著總統杜特蒂 (Rodrigo Duterte) 1800 億美元基礎建設計畫推升進口而增加。

Oanda Corp. 亞太交易部門主管 Stephen Innes 表示，「菲律賓的投資流入並不多，這也是為什麼當地隨投資信心降低，經濟表現就會明顯弱於附近地區競爭者的問題之一。」他認為明年底 51 美元兌 1 披索的預測，或許都還算樂觀。

即使美國聯準會 (Federal Reserve) 本月已是今年第 3 度升息，但菲律賓政策決定者仍不急著升息。當地央行官員以超過 6% 的年經濟增長不大可能造成經濟過熱為由，為其立場進行「辯護」。菲律賓央行總裁 Nestor Espenilla 9 月曾說過，披索貶值有助增強當地出口競爭力。

不過，並非所有人都看空菲律賓披索，畢竟隨著年終海外匯回開始流入，及杜特蒂簽署減稅方案，披索已自 10 月低點升值 3.1% 。 LGT Bank AG 外匯策略師 Roy Teo 表示，「觀察披索的估值，吸引力其實是在增加。整體亞洲貨幣一旦真的於明年升值，菲律賓央行擔心披索兌美元升值的恐懼應該會減少，因為亞洲市場佔他們出口約 4 分之 3 。」 LGT 預估披索明年 6 月 30 日以前將升值至 50 美元兌 1 披索，並於 12 月底達至 48 美元兌 1 披索。

Aberdeen Standard Investments 則認為，披索持續下滑的理由甚多，其中一項就是央行對於貨幣走弱的容忍。該機構亞洲固定資產的投資經理人 Lin Jing Leong 表示，「經常帳赤字的增加 ── 特別是現在稅改法案已經通過 ── 以及認為匯率有效緩衝經濟壓力的央行總裁，對該貨幣影響皆是負面。因此披索表現或將再次於亞洲地區吊車尾。」