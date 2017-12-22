比特幣買進買權爆大單 押注明年比特幣突破5萬美元

新創比特幣衍生性商品交易所 LedgerX 資料顯示，本周三有投資人，買進了明年底到期的比特幣買權，押注屆時比特幣將漲至 5 萬美元，是目前價格的 2 倍。

比特幣最新報價來到 14000 美元附近。(圖：Coindesk)

LedgerX 周三的交易資料顯示，有一名或多名投資人，買進 275 口明年底到期的比特幣買權，投入金額約 100 萬美元，為該交易所比特幣期權最大單，預計明年 12 月 28 日到期，押注屆時比特幣將漲到 5 萬美元。

若該比特幣的買進買權到期時，比特幣價格未漲到 5 萬美元，則押注的近 100 萬美元將血本無歸；但若比特幣屆時真的漲到 5 萬美元，那麼，持有者將可擁有 275 口比特幣、每口 5 萬美元，合計共 1380 萬美元的回報。

LedgerX 首席執行長 Paul Chou 表示，礙於監管規定，無法說明該買進買權的投資人是誰，但可以確定的是，這樣大手筆的購買規模，應非散戶所為，顯示出對沖基金和其他法人機構對比特幣的興趣愈來愈高。

期權提供比特幣富豪進出之道

AQR Capital Management 主管 Aaron Brown 在《Bloomber》撰文指出，比特幣約有 40% 是由 1000 名投資人所持有，換算市價，平均每人約持有 3.5 億美元，這些「比特幣億萬富翁」大多是比特幣忠實信徒，持有而不賣出，對於類似的期權操作，以長天期衍生性商操作來穩定市場，又不致直接干擾現貨市場的方法頗感興趣。

Brown 認為，這筆比特幣買進買權的交易有助於現貨市場穩定，長達一年期的 衍性商品，有助於降低價格波動性，又可讓市場相信市場價格反映真實價值，將使 Cboe 和 CME 的比特幣期貨更具吸引力，並為比特幣 ETF 提供堅實的基礎。