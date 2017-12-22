台股盤後－電子三雄攜手曬冬陽 金融拉尾站穩10500 周K連2紅

台股今 (22) 日電子權值股台積電、鴻海及大立光同步演出反彈走勢，被動元件也強勢吸金，推升指數全場均在平盤之上，尾盤金融股甩尾，推升指數漲幅擴大，終場上漲 48.3 點，以 10537.27 點作收，成交值 910.11 億元。周線上漲 45.83 點，K 線已連 2 紅。

櫃買市場則是開高震盪收小紅，終場上漲 0.41 點，以 147.47 點作收，成交值 333.64 億元。周線上漲 1.87 點，K 線連 2 紅。

台股今日類股呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是水泥股，達 1.4%，造紙、玻陶漲幅也超過 1%，生醫、鋼鐵、汽車、光電、電腦設備、半導體、觀光、建材營造、貿易百貨、化學生醫、金融、其他電子、通信網路、食品、紡纖、化學、電子通路、塑膠、資訊服務、航運、橡膠等也均收紅。

至於下跌類股則有油電燃氣、電機機械、電器電纜及其他類等。

台股今日資金持續湧入被動元件，比較不同的是，今天由低價股帶頭衝，大毅亮燈漲停，漲勢最強勁，信昌電、佳邦、禾伸堂、立敦、智寶等漲幅也在 5% 以上。

至於精華及精測的股后爭霸戰則是不如昨日猛烈，儘管精華盤中一度又以 1020 員擠下精測，但終場精測還是守住股后寶座。

電腦品牌廠宏碁由於轉型成功，股價早盤急拉漲停。相較之下，大同因為宣布將辦理現金增資，每股定價僅 14 元，低於現股，引發市場擔憂股東將賣老股換新股，壓抑股價走跌，並被摜壓到跌停。

電子三雄以大立光漲幅最高，終場也重新站回 4200 元大關；台積電則是在尾盤拉高，收復 5 日線及 10 日線；鴻海也在尾盤站上 5 日線。

分析師林孟漢表示，台股今日權值股出現反彈，是支撐指數收紅的主要動能，另外中小型股還是由被動元件相對強勢，整體來看，指數下周將進入今年最後一周交易，在外資休假的前提下，內資及集團股表現將是指數能否續揚的重要關鍵。