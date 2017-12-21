外資買盤虛晃一招 月線反壓大 三大法人賣超12億元

台股今 (21) 日呈現個股各自表現格局，高價股由精華及精測演出股后爭霸戰，被動元件族群則由電容廠凱美及智寶領漲，午盤過後電子三雄跌勢擴大，指數終場下跌 15.55 點，以 10488.97 點作收。三大法人繼續土洋對作，外資賣超擴大到 24.58 億元，投信買超 2.42 億元，自營商買超 9.19 億元，合計賣超 12.95 億元。

期貨部分，三大法人則是同步偏空，外資減碼多單 2008 口，淨部位多單降到 43574 口；投信加碼空單 304 口，淨部位空單來到 33755 口；自營商加碼空單 124 口，淨部位空單續升到 4320 口，合計三大法人減碼多單 2436 口，淨部位多單為 5499 口。

外資今天賣超重新放大，賣壓也反映在電子權值股賣超上，包括台積電、聯電、友達等均遭賣超，值得注意的是，強勢股包括燿華、達邁等也見到外資轉賣，顯示外資出脫動作有一點獲利了結的味道。

至於在金融股部分，則是持續見到外資加碼，包括永豐金、國泰金、玉山金、開發金、台新金、華南金、富邦金、國票金、兆豐金、合庫金等，都是外資加碼標的。

ETF 部分，外資連續 5 天賣超台灣 50，至於台灣 50 正 2，外資則是又轉為賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 7 天買超。

外資集中市場買超第 1 名為旺宏元大 76 購 03，買超張數 10205 張，第 2 名旺宏永豐 76 購 05，買超 10100 張，第 3 名旺宏元大 76 購 02，買超 9870 張，第 4 名旺宏元大 75 購 07，買超 9216 張，第 5 名元大台灣 50 反 1，買超 8411 張。6 到 10 名依序為，旺宏國泰 76 購 04，買超 6410 張；群創，買超 5880 張；長榮航，買超 5775 張；永豐金，買超 5222 張；元大滬深 300 正 2，買超 4540 張。

外資集中市場賣超第 1 名聯電，賣超張數 8745 張，第 2 名嘉聯益，賣超張數 6978 張，第 3 名中信金，賣超 6963 張，第 4 名台灣大，賣超 5697 張，第 5 名晶電，賣超 5462 張。6 到 10 名依序為，至上，賣超 4688 張；台積電，賣超 4323 張；友達，賣超 4243 張；燿華，賣超 3923 張；元大金，賣超 3866 張。

法人表示，外資今天中止了在台指期加碼多單動作，同時在現貨市場也繼續出脫電子權值股，顯示外資在大盤缺乏主流股領頭的當下，也不會貿然衝進場，整體來看，外資還是維持出電子買金融的策略，指數在面臨月線及半年線下彎的狀況，想要有較大幅度的反彈，還是要等到外資買盤何時回頭。