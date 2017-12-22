多頭齊發 今年最會漲的股市是這三個國家

今年即將進入尾聲，根據摩根投信統計，今年來漲幅前三強市場，分別是阿根廷 65.91%、越南 43.41%，以及土耳其的 41.36%，漲幅都是 4 成起跳，也分別包辦拉美、亞洲，與歐非中東三大區域冠軍，顯示多頭市場齊發下，各區域都有黑馬股市。

此外，亞洲的港股、印度、恒生國企股今年來也表現不俗，成熟市場的美股那斯達克指數也有近 3 成漲幅，居今年成熟股市之冠。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅表示，今年是成熟與新興市場齊揚的一年，其中美股更是領頭羊，在景氣、就業市場與企業獲利等各方面同步成長下，聯準會持續溫和引導利率正常化，增添市場信心。

貝萊德集團全球首席投資策略師董立文則認為，今年股票市場最出色的領域，包括新興市場和亞洲股票，其中主要推動力道來自高於趨勢的經濟成長、企業獲利，大幅推升股票報酬。

展望明年，董立文表示，根據湯森路透數據顯示，全球區域企業獲利成長均在 10% 左右，估計明年將有更多利多情況出現。

陳若梅指出，經濟合作暨發展組織 (OECD) 及國際貨幣基金 (IMF) 均紛紛調升明年景氣成長率預估值，估計全球依舊維持成長軌道之下，景氣可望維持成長基調，股市仍有多頭表現的空間。

值得留意的是，陳若梅表示，今年市場大好，市場波動度改寫歷史波段新低，明年除了掌握資本利得成長機會，也應將波動度控管納入投資考量，特別是金融海嘯以來，這波全球景氣循環成長期間已經改寫史上第二長。

此外，明年金融市場面臨主要國家央行行長任期即將屆滿，牽動貨幣政策動向，以及一連串政治選舉等變數，建議投資人應居高思危。