紫光控股(00365-HK)舉牌聯想控股(03396-HK)

紫光控股(00365-HK)稱，12月19、20、21日三日合計共買入聯想控股股份292萬股，累計增持聯想控股(03396-HK)比例超過5%。聯想控股本周累計漲超40%。

周四，聯想控股股價上漲9.89%，收於30港元，盤中最高曾觸及31.7港元。

本周以來，聯想控股連續暴漲4天，累計漲幅超過40%。

紫光控股是一間在香港聯交所主板上市的公司，是紫光集團在海外控股的唯一一家上市公司，紫光控股是集團在海外的主要投融資及資本運作平台。

紫光集團是清華大學旗下的高科技企業，是中國最大的綜合性集成電路企業，全球第三大手機芯片企業；在企業級IT服務細分領域排名中國第一、世界第二。

本周一多家媒體報道，原聯想MBG中國業務常務副總裁馬道傑日前已經正式加盟紫光集團，擔任高級副總裁一職。

與韓國娛樂公司計劃IPO有關？聯想控股否認了

市場有分析指出，聯想控股旗下三大財務投資平台之一的君聯資本投資的韓國娛樂公司BigHit可能要IPO是背後的原因。對於這種猜測，聯想控股予以了否認。

就在周四晚間紫光控股發布了舉牌聯想控股公告後不到半小時，聯想控股發布了澄清聲明，表示韓國BigHit娛樂公司是君聯資本的基金投資項目，聯想控股並不知道BigHit公司上市相關信息。

聯想控股對股價的暴漲也是摸不著頭腦。公告中表示，除了公告中提到的新聞，並不知道引起價格和成交量變動的任何原因。

本文來自華爾街見聞

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