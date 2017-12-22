麥盛資本(01194-HK)修訂可換股債券還款、換股價與利息等條件

麥盛資本(01194-HK)公布，有關10.28億港元於2018年到期之7.25厘可換股債券仍修訂。根據現有條款及條件，債券將於2018年2月4日到期悉數償還，連同應計利息在內，付款總額為3.8989億港元。由於預期公司難以於2018年2月4日全面履行其責任，故公司建議進一步修訂債券之條款及條件。

修訂條件當中包括延長債券到期日至2019年8月4日，增設一項認購期權，可於2018年10月4日或其後至2018年11月4日隨時行使及撤銷公司現有非強制贖回，修改利率至每年8.5厘，在若干情況下可進一步調高該利率至每年11.0厘，(iv)修訂條款及條件中之轉換期以便債券持有人可選擇於2018年11月5日或之後隨時行使債券之換股權，修訂條款及條件中之初步換股價至0.0618港元及刪除重訂換股價條文。

新建議事項旨在協助公司管理現金流量，因此，公司誠邀債券持有人考慮修改債券現有條款及條件。

公司建議請求債券持有人以通過書面決議案方式同意新建議事項，而書面決議案本身將須於股東特別大會上獲得公司股東之後續批准。

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