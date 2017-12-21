美國商務部判定對龐巴迪C系列客機課徵300%懲罰性關稅 波音很爽

美國商務部週三最終判定對加拿大龐巴迪客機課徵近 300% 的關稅，波音 (BA-US) 贏得這場對加拿大競爭對手的投訴。

這個決定加劇了兩家飛機製造商之間的激烈貿易爭端，讓美國最大的航空公司之一陷入戰局，並使美國和加拿大之間的關係陷入僵局。

美國商務部今年秋天先對龐巴迪公司的 C 系列噴氣式飛機課徵關稅，因為波音抱怨這些飛機是以低於成本的價格在美國傾銷，並且製造公司收到加拿大政府不公平的補貼。

龐巴迪 C 系列客機 （圖: AFP）

龐巴迪說，商務部並沒有考慮飛機製造商業界的普遍做法，提供折扣來吸引客戶。

該公司在一份聲明中表示：「不幸的是，商務部的決定已經脫離了這一現實，並且忽略了航太產業的長期商業行為，包括定價方式和為數十億美元的飛機項目提供融資。而且，我們對商務部未能糾正過去的錯誤深感失望。」

達美航空 (DAL-US) 在 2016 年同意購買龐巴迪的 100 座飛機中的至少 75 架。

歐洲航空航天巨頭波音公司的主要競爭對手空中巴士 10 月取得 C 系列計劃的多數股權。

美國國際貿易委員會 (ITC) 計劃在 2 月 1 日前確定波音是否因龐巴迪的行為受到傷害，這一決定將決定調查是否終止。

達美航空 CEO Ed Bastian 曾多次表示，航空公司不會支付關稅，並稱這項關稅是「荒謬的」。發言人 Morgan Durrant 重申，有關這個問題的最終決定將在 2018 年初 ITC 做出決定，但拒絕進一步發表評論。

達美航空還沒有接受 C 系列飛機的交機，所以無須支付關稅。該公司表示，它選擇了龐巴迪噴氣機，因為波音公司沒有提供適合的選擇。

波音公司週三為商務部的決定感到高興。

該公司在一份聲明中說：「今天的決定證實了波音對龐巴迪在美國定價的抱怨，定價損害了我們的員工和美國工業。」「ITC 在 2018 年初作出最終決定時，我們期待這個問題的結論。」

為了逃避可能的削弱進口關稅，龐巴迪已經表示，它打算在阿拉巴馬州建造飛機，它的新合作夥伴空巴在該地生產單走道飛機。

但是這個安排似乎沒納入考慮。美國商務部星期三的聲明說，龐巴迪、請願者和加拿大政府同意，計畫中的安排「不影響這些調查」。

本月稍早，加拿大政府放棄購買波音製造的 18 架新「超級大黃蜂」戰鬥機。總理 Justin Trudeau 9 月威脅說，除非向龐巴迪撤訴，否則不會向波音購買噴氣式飛機。