〈美稅改台商因應〉遠洋航商受惠 長榮、陽明美國線營收占比逾4成

美國史上最大規模稅法革新計畫拍板定案，法案將立即送至川普總統簽署，簽署完成即正式生效，屆時將可大幅降低並簡化企業和個人所得稅負，國內產業除了製造出口業等可能直接受到影響，實際上對遠洋貨櫃航商是一大利多，目前長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 美國航線營收占比均超過 40%。

勤業眾信聯合會計師事務所國際稅務及併購交易負責人張豐淦會計師指出，稅改法案對個人與企業減稅，並將企業的課稅體制由屬人主義改為屬地主義，提升美國公司相對於外國公司的競爭力，有利台商赴美投資設廠。

從海運市場來看，法人指出，今年全球貨櫃運送需求約為 6.4%，在全球景氣持續復甦下，預料明年需求增長率可達 5%，而美國通過減稅後，勢必有助提高其明年經濟成長率 (GDP) 增長，不排除未來美國貿易需求增長率再上修，進而推升貨櫃航商的載貨。

其中，長榮目前美國線比重達 42%，歐洲線比重 20%，亞洲線比重 23%，其他 15%，在美國進出口需求增強下，是最大受益者之一。

而陽明目前營收結構分別為美東 12%、美西 34%，美國線營運比重同樣超過 4 成，另外有歐洲占比 32%、亞洲 22%，加上所屬 THE Alliance 聯盟日前宣布調整新航線，有利陽明擴大開發歐美航線。

長榮是全球第 6 大航商，明年預計交船 12 艘 2800 TEU，4 艘 1.8 萬 TEU，2019 年再交 5 艘 2800 TEU，4 艘 1.8 萬 TEU，合計明後年底運力將分別增長 11.3% 和 13%。

陽明預計明後年共有 5 艘新船交船，運力同步成長中，有助持續搶攻復甦的海運市場。