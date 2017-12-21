亞德客-KY產能滿載，明年Q1擬辦理50億元聯貸

【財訊快報／戴海茜報導】氣動元件大廠亞德客 - KY(1590) 指出，目前產能滿載，明年第一季訂單能見度高，目前正積極備貨農曆年後的出貨需求，預估首季業績可望攀升。台南廠今年產值約 20 億元，估明年 3 月量產微型線軌，產值可望進一步攀升逾 30 億元，該廠也將可正式轉虧為盈。亞德客第四季為產業傳統淡季，加上十一長假影響，使得單季營收季減約一成，但表現優於去年同期。



亞德客目前產能利用率滿載，明年首季訂單能見度明確，目前正積極備貨農曆年後的出貨需求。



展望 2018 年，在中國持續調升基本工資、並要求全面落實「五險一金」制度下，自動化需求持續提升；國際機器人聯合會 (IFR) 預測，2018 年中國工業用機器人供給量 14 萬台，年增逾 20%。



此外，台南廠預計共建造 9 棟建築，目前已建好 7 棟，根據規畫，6、7 棟主要生產微型線軌，明年 3 月開始量產，第二季營收約可貢獻 5 億元。至於原訂 2019 年建置的台南廠 8、9 棟因客戶需求超出預期，將提前至明年第二季興建，主要生產滾珠螺桿、電動缸等產品，預計興建後一年開始量產。



法人估，台南廠 2017 年預估產值約 20 億元，明年線軌產能持續開出，預計產值將超過 30 億元，並可望由虧轉盈，2019 年產值可超過 50 億元。



亞德客 2018 年資本支出約 30 億本支出，預估產能將增加 20% 以上，並計畫明年首季辦理 50 億聯貸案以滿足資金需求。



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