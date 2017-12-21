太陽能族群沉寂後齊補漲 昇陽科高掛漲停

先前沉寂一陣子的太陽能類股，今 (21) 日在補漲效應帶動下，成為盤面相對強勢的族群，其中以昇陽科 (3561-TW) 表現強攻漲停表現最亮眼，在收復 5 日線與月線後，一舉衝破月線，站上波段新高。

昇陽科新竹廠一期廠房 3 樓太陽能多晶電池生產線，於 10 月底發生火災事故，影響約 26MW 的電池產能，使 11 月營收備受衝擊、為 3.61 億元，月減 37.97%，年減 5 成，寫下近 58 個月以來新低。

至於先前因火災引發影響產線，決定將該產線員工轉調至模組廠任職而引發的勞資爭議事件，日前總算在工會代表簽字下落幕，部分員工以優於勞基法的條件資遣，但由於勞資雙方對內容簽有保密協議，無法透露確切的協商內容。

昇陽科第 3 季稅後虧損 1.63 億元，較前一季收斂約 4 成，每股虧損 0.44 元；累計前 3 季稅後虧損 7.69 億元，每股虧損 2.07 元。

除昇陽科外，達能 (3686-TW) 盤中也逼近漲停、漲幅逾 9%，昱晶 (3514-TW) 也大漲逾 8%，茂迪 (6244-TW)、國碩 (2406-TW) 與新日光 (3576-TW) 漲幅也超過 6%，太極 (4934-TW)、綠能 (3519-TW) 上揚超過 4%，碩禾 (3691-TW) 漲幅逾 3%，先前已隨矽晶圓報價上漲而股價勁揚的中美晶 (5483-TW)，今日反而未能有太大的表現。