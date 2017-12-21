〈川普稅改過〉分析：川普稅改的「四大利弊」

近期美眾院表決通過川普稅改，大砍了企業稅及個人稅。然而，《Marketwatch》的 Tim Mullaney 認為此稅改有 4 大利弊是投資人該被提醒的。

１．稅改根本不必要：

目前美國經濟以大約 2% 的速度成長，而 3 年來平均為 2.3%。Mullaney 認為現在的 GDP 已經夠快了，其實無需任何政府「刺激」。

此外，美國家庭收入的中位數自 2014 年以來成長了 10%，更是顯示經濟在復甦，也比 2008 年的高峰還來得高。最後，提道除了原油產業的增強外，出口量也成長，完全無需任何稅改來提升經濟體。

美國 GDP / 圖：BEA

２．稅改效率太低

當稅改顧問 Gary Cohn 問在座的執行長們是否會把稅改後的多餘利潤重新投資注入經濟體時，幾乎沒有執行長舉手表決同意，這將造成一個 1.5 兆美元的財政赤字。

然而，Mullaney 也認為，上市公司的盈餘最後還是會落在庫藏股上，有利於股東，而大部份的股東將會是富裕階級人士。從高盛 Goldman Sachs (GS-US) 的數據顯示，美國上一次大型稅改發生在前總統小布什任期，而近 75% 的盈餘最後都落在庫藏股上。

另外，美國企業有 37% 金額是存放在退休基金裡，不易扣稅，更不會被用來刺激內需與消費。

３．不公不義

據了解，TPC 提道於 2027 年後，年薪低於 10 萬美元的家庭將付出更多的稅額，也就是 1300 萬美國人口，中產階級或基層員工，將背負這龐大的稅改金額。

同時，共和黨議員們，也就是推行此稅改的政治人物，預計將節省每年 1400 萬美元的稅額。報導指出，美國總統川普個人也將從此稅改案獲利每年將近 1100 萬美元。

此外，Mullaney 認為，續 1981 年稅改的案例，多餘的錢將會拿去炒房，提高房價，使房地產泡沫化。

４．腐敗充斥其中

《MarketWatch》提道，共和黨員也未對此誰該案的利益做太多修飾，提道稅改後獲得最大利益的將會是共和黨的政治金主，及貢獻於共和黨最多的基金公司及私募公司。同時，受稅改案最多利弊的則是民主黨選區，如紐約州、紐澤西州、及加州。

Mullaney 認為，在獲得兩黨的支持下通過的法案才更具有公平性，如 1986 年稅改案，100 個議員共有 88 位支持，而這次的稅改案支持率為 51 比 48。