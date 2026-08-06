盤中速報 - 晶豪科(3006)大漲7.32%，報256.5元
鉅亨網新聞中心
晶豪科(3006-TW)06日11:00股價上漲17.5元，報256.5元，漲幅7.32%，成交21,493張。
晶豪科(3006-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為動、靜態隨機存取記憶體(DRAM/SRAM)、快閃記憶體(FLASH)。類比積體電路、類比與數位混合積體電路。與本公司業務相關之產品設計及研發之技術服務。
近5日股價上漲38.95%，集中市場加權指數上漲11.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+12,061 張
- 外資買賣超：+11,705 張
- 投信買賣超：+2 張
- 自營商買賣超：+354 張
- 融資增減：-673 張
- 融券增減：+464 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 晶豪科(3006)急拉3.09%報250.5元，成交4,080張
- 【量大強漲股整理】【聯亞】⊕⊕、【大立光】+27%！輝達CPO宣告量產，主流飆股名單大公開?!
- 〈台股開盤〉大漲逾1400點衝破4萬4收復季線 5天反彈幅度逾13%
- 盤中速報 - 晶豪科(3006)股價拉至漲停，漲停價239.0元，成交2,102張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇