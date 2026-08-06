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盤中速報 - 晶豪科(3006)大漲7.32%，報256.5元

鉅亨網新聞中心

晶豪科(3006-TW)06日11:00股價上漲17.5元，報256.5元，漲幅7.32%，成交21,493張。

晶豪科(3006-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為動、靜態隨機存取記憶體(DRAM/SRAM)、快閃記憶體(FLASH)。類比積體電路、類比與數位混合積體電路。與本公司業務相關之產品設計及研發之技術服務。

近5日股價上漲38.95%，集中市場加權指數上漲11.42%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+12,061 張
  • 外資買賣超：+11,705 張
  • 投信買賣超：+2 張
  • 自營商買賣超：+354 張
  • 融資增減：-673 張
  • 融券增減：+464 張

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