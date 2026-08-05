鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-08-05 19:26

東捷科技 (8064-TW) 4 日公布 2026 年上半年財報，受惠營運體質調整發揮綜效，累計營收達 12.27 億元，年增約 2 成，每股稅後純益 (EPS) 達 0.52 元。為搶攻全球半導體設備爆發商機，東捷啟動關鍵人事交棒，董事會通過由執行長嚴璐兼任總經理，全面統籌營運與業務升級，配合先前梁又文接任董事長，宣告經營高層新陣容到位，將以「雙箭齊發」策略深耕 AI 及先進封裝設備市場。

東捷累計上半年合併營收 12.27 億元，年增 19.1%，毛利率 27.38%，年增 15.08 個百分點，稅後純益 9059.6 萬元，較去年同期由虧轉盈，EPS 為 0.52 元。

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為精準對接半導體設備市場的成長浪潮，東捷科技同步推進高層組織重組。繼今年 5 月原董事長嚴瑞雄為奠定企業轉型根基、交棒予梁又文接任董事長後，8 月 4 日董事會進一步通過，由執行長嚴璐兼任總經理，全面統籌整體營運與業務升級。

而原總經理陳贊仁則轉任董事長室，將發揮其深厚的生產與製程經驗，全力推動聯盟戰略升級，拓寬公司長期發展格局。

展望後市，東捷科技將以「雙箭齊發」策略深化布局，一方面整合「G2C + 聯盟」技術優勢，建構串聯台南、高雄與嘉義半導體聚落的「S 廊帶鑽石鏈」協作平台，提供在地即時技術支援。