盤後速報 - 光隆(8916)下週(8月12日)除息3.03元，預估參考價40.02元
鉅亨網新聞中心
光隆(8916-TW)下週(8月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.03元。
以今日(8月5日)收盤價43.05元計算，預估參考價為40.02元，息值合計為3.03元，股息殖利率7.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
光隆(8916-TW)所屬產業為其他業，主要業務為成衣。羽絨。寢具。近5日股價上漲1.89%，櫃買市場加權指數上漲6.42%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/12
|43.05
|3.034
|7.05%
|0.0
|2025/07/29
|51.8
|3.5923
|6.93%
|0.0
|2024/07/26
|61.5
|3.5836
|5.83%
|0.0
|2023/08/15
|55.1
|3.7861
|6.87%
|0.0
|2022/08/02
|45.05
|2.9973
|0.0%
|0.0
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