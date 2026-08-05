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盤後速報 - 光隆(8916)下週(8月12日)除息3.03元，預估參考價40.02元

鉅亨網新聞中心

光隆(8916-TW)下週(8月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.03元。

以今日(8月5日)收盤價43.05元計算，預估參考價為40.02元，息值合計為3.03元，股息殖利率7.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

光隆(8916-TW)所屬產業為其他業，主要業務為成衣。羽絨。寢具。近5日股價上漲1.89%，櫃買市場加權指數上漲6.42%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/08/12 43.05 3.034 7.05% 0.0
2025/07/29 51.8 3.5923 6.93% 0.0
2024/07/26 61.5 3.5836 5.83% 0.0
2023/08/15 55.1 3.7861 6.87% 0.0
2022/08/02 45.05 2.9973 0.0% 0.0

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光隆43.05+0.00%

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