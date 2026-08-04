盤中速報 - 富鼎(8261)急拉3.32%報170.5元，成交1,649張
鉅亨網新聞中心
富鼎(8261-TW)近5分K漲速3.32%，04日09:13報170.5元，成交1,649張，今日跌幅為0.29％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
富鼎(8261-TW)近5日股價下跌21.02% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 0.37%。集中市場加權指數 下跌 0.57%， 短期股價無明顯表現 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,121 張
- 外資買賣超：+2,394 張
- 投信買賣超：-131 張
- 自營商買賣超：-142 張
- 融資增減：-2,630 張
- 融券增減：-1 張
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