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盤中速報 - 富鼎(8261)急拉3.32%報170.5元，成交1,649張

鉅亨網新聞中心

富鼎(8261-TW)近5分K漲速3.32%，04日09:13報170.5元，成交1,649張，今日跌幅為0.29％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

富鼎(8261-TW)近5日股價下跌21.02% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 0.37%。集中市場加權指數 下跌 0.57%， 短期股價無明顯表現 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,121 張
  • 外資買賣超：+2,394 張
  • 投信買賣超：-131 張
  • 自營商買賣超：-142 張
  • 融資增減：-2,630 張
  • 融券增減：-1 張


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