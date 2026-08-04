鉅亨速報 - Factset 最新調查：藥華藥(6446-TW)EPS預估下修至24.41元，預估目標價為1352.23元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對藥華藥(6446-TW)做出2026年EPS預估：中位數由25.65元下修至24.41元，其中最高估值27.92元，最低估值13.75元，預估目標價為1352.23元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|27.92(27.92)
|45.39
|85.77
|最低值
|13.75(13.75)
|18.34
|35.9
|平均值
|23.34(23.61)
|36.24
|55.15
|中位數
|24.41(25.65)
|39.06
|43.78
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|29,799,000
|51,680,000
|49,080,000
|最低值
|21,527,960
|26,592,450
|35,594,280
|平均值
|26,303,170
|38,994,580
|42,337,140
|中位數
|26,977,500
|38,778,500
|42,337,140
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|5,045,167
|2,965,503
|-623,835
|-1,374,810
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|15,634,777
|9,734,814
|5,105,615
|2,882,042
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6446/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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