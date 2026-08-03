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信邦(3023-TW)下週(8月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利10元。
以今日(8月3日)收盤價299.50元計算，預估參考價為289.5元，息值合計為10.0元，股息殖利率3.34%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
信邦(3023-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子零件加工、製造及其成品之買賣業務。電腦週邊設備、通訊器材、電腦通訊網路及其零組件之製造加工買賣。代理各種電子零件有關產品之報價經銷。近5日股價上漲3.86%，集中市場加權指數下跌1.23%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/10
|299.50
|10.0
|3.34%
|0.0
|2025/08/21
|238.0
|10.25
|4.31%
|0.0
|2024/08/16
|302.0
|9.59857
|3.18%
|0.0
|2023/08/31
|318.0
|8.46133
|2.66%
|0.0
|2022/08/19
|285.5
|6.9583
|2.44%
|0.0
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