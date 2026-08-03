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盤中速報 - 廣閎科(6693)大漲7%，報160.5元

鉅亨網新聞中心

廣閎科(6693-TW)03日10:00股價上漲10.5元，報160.5元，漲幅7%，成交367張。

廣閎科(6693-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為功率半導體元件(功率金氧半場效電晶體)之研發設計與銷售。無刷直流馬達驅動控制模組之研發設計與銷售。數位類比可程式化 SOC 散熱風扇驅動 IC之研發設計與銷售。

近5日股價下跌18.03%，櫃買市場加權指數下跌7.89%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+759 張
  • 外資買賣超：+1,057 張
  • 投信買賣超：-90 張
  • 自營商買賣超：-208 張
  • 融資增減：-634 張
  • 融券增減：+1 張

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