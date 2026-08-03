盤中速報 - 印能科技(7734)急拉3.7%報3625.0元，成交94張
鉅亨網新聞中心
印能科技(7734-TW)近5分K漲速3.7%，03日09:30報3625.0元，成交94張，今日漲幅為7.57％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
印能科技(7734-TW)近5日股價下跌2.6% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 下跌 9.2%。櫃買市場加權指數 下跌 7.89%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+127 張
- 外資買賣超：+19 張
- 投信買賣超：+111 張
- 自營商買賣超：-3 張
- 融資增減：-5 張
- 融券增減：0 張
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