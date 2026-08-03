鉅亨網新聞中心
1. 投信累計買超 5 日的股票
主動野村臺灣優選 (00980A-TW)、華南金 (2880-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、元大金 (2885-TW)、兆豐金 (2886-TW)
2. 投信累計買超 4 日的股票
主動野村臺灣優選 (00980A-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、華南金 (2880-TW)、中信金 (2891-TW)、兆豐金 (2886-TW)
3. 投信累計買超 3 日的股票
主動野村臺灣優選 (00980A-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、中信金 (2891-TW)、兆豐金 (2886-TW)、華南金 (2880-TW)
4. 投信累計買超 2 日的股票
主動野村臺灣優選 (00980A-TW)、華南金 (2880-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、台積電 (2330-TW)、兆豐金 (2886-TW)
5. 投信當日 (31) 買超的股票
台積電 (2330-TW)、主動野村臺灣優選 (00980A-TW)、華南金 (2880-TW)、鴻海 (2317-TW)、富邦金 (2881-TW)
#偏強機會股
#上升三紅K
#上升三法
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