鉅亨網記者彭昱文 台北
成衣代工大廠聚陽 (1477-TW) 公告第二季財報，稅後純益 8.14 億元，季減 24.11%、年增 32.19%、每股純益 3.30 元，上半年稅後純益 18.88 億元、每股純益 7.65 元，持平去年同期。
聚陽董事會也決議上半年股利分派，每股擬配息 6 元，預計將發出 14.8 億元的現金股利，配發率約 78%。
聚陽第二季營收 81.66 億元，季減 8.22%、年增 6.20%；毛利率 24.37%，季減 1.78 個百分點、年增 0.02 個百分點，營業利益 10.86 億元，季增 0.83%、年增 15.37%、營業利益率 13.30%，季增 1.19 個百分點、年增 1.06 個百分點。
聚陽上半年營收 170.63 億元，年減 3.12%、毛利率 25.29%，年增 0.01 個百分點、營業利益 24.64 億元，年減 2.31%、營業利益率 14.44%，年增 0.12 個百分點。
聚陽第二季受惠世足賽帶動平均單價較高的運動盤產品出貨升溫，營收比重回升到 55%，帶動營收及獲利表現，隨著第三季進入旺季，加上產品結構優化趨勢可望延續，法人估，公司營運表現可望優於第二季。
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