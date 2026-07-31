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盤中速報 - 泓瀚(4741)大漲7.15%，報41.2元

鉅亨網新聞中心

泓瀚(4741-TW)31日13:10股價上漲2.75元，報41.2元，漲幅7.15%，成交294張。

泓瀚(4741-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為噴墨印刷、廣告設備及墨水生產。Micro LED, 半導體零配件,細胞染色,病毒檢測等噴墨製程代工。電子材料及特用化學品奈米化製造。

近5日股價下跌18.54%，櫃買市場加權指數下跌16.8%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+23 張
  • 外資買賣超：+373 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-350 張
  • 融資增減：-312 張
  • 融券增減：+2 張

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