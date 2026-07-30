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國化(1713-TW)下週(8月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.1元。
以今日(7月30日)收盤價46.15元計算，預估參考價為43.05元，息值合計為3.1元，股息殖利率6.72%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月30日)收盤價做計算，僅提供參考）
國化(1713-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為基本化學工業、化學原料批發(零售)業。化妝品製(批)業、國際貿易業。除許可業務外、得經營法令非限制或禁止之業務.。近5日股價下跌3.63%，集中市場加權指數下跌10.68%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/06
|46.15
|3.1
|6.72%
|0.0
|2025/08/07
|55.1
|7.5
|13.61%
|0.0
|2024/07/05
|59.9
|1.4
|2.34%
|0.0
|2023/08/10
|33.95
|1.0
|2.95%
|0.0
|2022/08/04
|24.25
|0.85
|3.51%
|0.0
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