盤後速報 - 雃博(4106)次交易(30)日除息1元，參考價23.5元
鉅亨網新聞中心
雃博(4106-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
首日參考價為23.5元，相較今日收盤價24.50元，息值合計為1.0元，股息殖利率4.08%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/30
|24.50
|1.0
|4.08%
|0.0
|2025/07/31
|22.6
|0.8
|3.54%
|0.0
|2024/07/31
|28.0
|0.8
|2.86%
|0.0
|2023/08/01
|30.9
|0.85
|2.75%
|0.0
|2022/08/02
|25.85
|0.55
|2.13%
|0.0
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