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盤後速報 - 雃博(4106)次交易(30)日除息1元，參考價23.5元

鉅亨網新聞中心

雃博(4106-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為23.5元，相較今日收盤價24.50元，息值合計為1.0元，股息殖利率4.08%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/30 24.50 1.0 4.08% 0.0
2025/07/31 22.6 0.8 3.54% 0.0
2024/07/31 28.0 0.8 2.86% 0.0
2023/08/01 30.9 0.85 2.75% 0.0
2022/08/02 25.85 0.55 2.13% 0.0


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