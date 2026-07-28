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盤後速報 - 百和興業-KY(8404)下週(8月4日)除息0.5元，預估參考價16.05元

鉅亨網新聞中心

百和興業-KY(8404-TW)下週(8月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(7月28日)收盤價16.55元計算，預估參考價為16.05元，息值合計為0.5元，股息殖利率3.02%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

百和興業-KY(8404-TW)所屬產業為其他業，主要業務為成衣、鞋類及運動用品之輔料黏扣帶、織帶(鞋帶)之產製及銷售。成衣、鞋類及運動用品之鬆緊帶、針織緹花網布等材料之產製及銷售。近5日股價下跌1.48%，集中市場加權指數上漲2.79%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/08/04 16.55 0.5 3.02% 0.0
2025/07/24 21.3 0.15 0.7% 0.5
2023/07/26 21.95 0.2 0.91% 0.5
2022/08/02 31.4 2.5 7.96% 0.0
2021/07/30 41.85 1.0 2.39% 0.0

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集中市場加權指數41603.36-4.65%
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