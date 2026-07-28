盤後速報 - 百和興業-KY(8404)下週(8月4日)除息0.5元，預估參考價16.05元
鉅亨網新聞中心
百和興業-KY(8404-TW)下週(8月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(7月28日)收盤價16.55元計算，預估參考價為16.05元，息值合計為0.5元，股息殖利率3.02%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
百和興業-KY(8404-TW)所屬產業為其他業，主要業務為成衣、鞋類及運動用品之輔料黏扣帶、織帶(鞋帶)之產製及銷售。成衣、鞋類及運動用品之鬆緊帶、針織緹花網布等材料之產製及銷售。近5日股價下跌1.48%，集中市場加權指數上漲2.79%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/04
|16.55
|0.5
|3.02%
|0.0
|2025/07/24
|21.3
|0.15
|0.7%
|0.5
|2023/07/26
|21.95
|0.2
|0.91%
|0.5
|2022/08/02
|31.4
|2.5
|7.96%
|0.0
|2021/07/30
|41.85
|1.0
|2.39%
|0.0
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