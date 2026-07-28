鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估上修至2.53元，預估目標價為70元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對台塑(1301-TW)做出2026年EPS預估：中位數由2.43元上修至2.53元，其中最高估值3.77元，最低估值1.74元，預估目標價為70元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|3.77(3.77)
|4.04
|4.06
|最低值
|1.74(1.74)
|0.46
|4.06
|平均值
|2.82(2.71)
|2.32
|4.06
|中位數
|2.53(2.43)
|2.31
|4.06
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|186,597,000
|200,658,000
|189,812,610
|最低值
|170,680,000
|174,176,000
|189,812,610
|平均值
|179,109,080
|188,941,750
|189,812,610
|中位數
|180,231,500
|191,185,000
|189,812,610
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|-10,048,659
|-1,231,765
|7,337,709
|36,142,868
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|175,411,403
|200,040,347
|199,138,777
|251,647,354
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1301/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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