鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估上修至2.53元，預估目標價為70元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對台塑(1301-TW)做出2026年EPS預估：中位數由2.43元上修至2.53元，其中最高估值3.77元，最低估值1.74元，預估目標價為70元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值3.77(3.77)4.044.06
最低值1.74(1.74)0.464.06
平均值2.82(2.71)2.324.06
中位數2.53(2.43)2.314.06

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值186,597,000200,658,000189,812,610
最低值170,680,000174,176,000189,812,610
平均值179,109,080188,941,750189,812,610
中位數180,231,500191,185,000189,812,610

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS-10,048,659-1,231,7657,337,70936,142,868
營業收入
(單位：新台幣千元)		175,411,403200,040,347199,138,777251,647,354

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1301/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
台塑57.8-6.32%
美元/台幣32.423+0.37%

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

偏強
台塑

76.67%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty