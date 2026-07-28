盤中速報 - 半導體業類股表現疲軟，跌幅3.4%，總成交額2,673.46億
鉅亨網新聞中心
台股今日半導體業類股表現疲軟，28日09:04相關指數下跌3.4%，總成交額2,673.46億元，大盤占比36.16%。
該產業上漲家數31、下跌家數59、平盤家數6。領跌個股愛普(6531-TW)28日09:04股價下跌77元，報696.0元，跌幅9.96%。
半導體業近5日上漲2.22%，集中市場加權指數上漲2.79%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體業
|集中市場加權指數
|近一週
|+2.22%
|+2.79%
|近一月
|-2.03%
|-2.1%
|近三月
|+9.38%
|+10.14%
|近六月
|+38.73%
|+35.02%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 聯一光(3441)大漲7.07%，報75.7元
- 盤中速報 - 捷敏-KY(6525)大跌7.04%，報132元
- 盤中速報 - 宏洲(1413)急跌-3.22%報9.9元，成交143張
- 盤中速報 - 華經(2468)急拉4.38%報36.7元，成交278張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇