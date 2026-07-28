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盤中速報 - 半導體業類股表現疲軟，跌幅3.4%，總成交額2,673.46億

鉅亨網新聞中心

台股今日半導體業類股表現疲軟，28日09:04相關指數下跌3.4%，總成交額2,673.46億元，大盤占比36.16%。

該產業上漲家數31、下跌家數59、平盤家數6。領跌個股愛普(6531-TW)28日09:04股價下跌77元，報696.0元，跌幅9.96%。

半導體業近5日上漲2.22%，集中市場加權指數上漲2.79%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 半導體業 集中市場加權指數
近一週 +2.22% +2.79%
近一月 -2.03% -2.1%
近三月 +9.38% +10.14%
近六月 +38.73% +35.02%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數42020.61-3.70%
愛普696-9.96%

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