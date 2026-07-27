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盤中速報 - 通信網路類指數類股表現強勁，漲幅2.09%，總成交額198.21億

鉅亨網新聞中心

台股今日通信網路業類股表現強勁，27日10:34相關指數上漲2.09%，總成交額198.21億元，大盤占比22.4%。

該產業上漲家數17、下跌家數23、平盤家數5。領漲個股東典(6588-TW)27日10:32股價上漲8.1元，報89.6元，漲幅9.94%。

通信網路類指數近5日上漲7.45%，櫃買市場加權指數下跌0.21%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 通信網路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +7.45% -0.21%
近一月 -5.34% -9.06%
近三月 -25.73% -1.02%
近六月 +37.87% +24.77%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數43125.32-1.21%
東典89.6+9.94%

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