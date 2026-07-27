盤中速報 - 通信網路類指數類股表現強勁，漲幅2.09%，總成交額198.21億
鉅亨網新聞中心
台股今日通信網路業類股表現強勁，27日10:34相關指數上漲2.09%，總成交額198.21億元，大盤占比22.4%。
該產業上漲家數17、下跌家數23、平盤家數5。領漲個股東典(6588-TW)27日10:32股價上漲8.1元，報89.6元，漲幅9.94%。
通信網路類指數近5日上漲7.45%，櫃買市場加權指數下跌0.21%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+7.45%
|-0.21%
|近一月
|-5.34%
|-9.06%
|近三月
|-25.73%
|-1.02%
|近六月
|+37.87%
|+24.77%
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