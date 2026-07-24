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盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.25%，報275.98美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間24日22:17股價下跌15.29美元，報275.98美元，跌幅5.25%，成交量147,324（股），盤中最高價287.73美元、最低價275.98美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+3.43%
  • 近 1 月：-7.79%
  • 近 3 月：-0.36%
  • 近 6 月：+37.47%
  • 今年以來：+84.51%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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費城半導體12001.41-2.77%
Onto Innovation Inc.279.63-4.00%

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